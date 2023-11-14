В Минеральных Водах обсудили возможность запуска поездов между Ингушетией и Дагестаном

Как сообщили «Ингушетии» в правительстве региона, главными темами мероприятия стали — организация перевозок через Международный транспортный коридор «Север-Юг», развитие железнодорожной инфраструктуры, перспективы роста контейнерных перевозок, логистика зерновых грузов на Юге России, внедрение инновационного подвижного состава.

Премьер Ингушетии Владимир Сластенин, принимавший участие в обсуждении актуальных вопросов, считает, что организация железнодорожного сообщения между субъектами имеет ряд преимуществ. К примеру, это позволит не только объединить республику и другие регионы СКФО с Международным транспортным коридором «Север-Юг», но и будет поспособствовать экономическому росту через привлечение инвестиций, туристов и развитию торговли. Восстановление участка железной дороги «Назрань — Грозный» сократит время в пути для пассажиров и скорость доставки грузов на 4-5 часов, что уменьшит транспортные расходы и позволит снизить цены на оказываемые услуги

«Это проект нацелен, в том числе на развитие транспортной инфраструктуры. Построение новой железнодорожной линии повысит эффективность и поможет уменьшить проблемы с транспортными перегрузками», — подчеркнул глава правительства.

Железнодорожное сообщение между регионами позволит укрепить социальные и экономические связи, будет способствовать взаимовыгодному обмену ресурсами и услугами, а также обеспечит выход к Каспийскому морю и Азербайджан.

По словам начальника Северокавказской железной дороги Сергея Задорина, своевременное развитие транспортной инфраструктуры является приоритетной задачей, поскольку это позволяет максимально и сбалансированно обеспечить потребности партнеров в различных секторах экономики.

В рамках мероприятия, как ранее сообщало наше издание, ОАО «Российские железные дороги» и торгово-промышленная палата республики подписали соглашение о сотрудничестве.

Владимира Сластенина уверен, что совместная работа будет способствовать улучшению условий пассажирских и грузовых перевозок.