В Минимущества Ингушетии обсудили выделение земельных участков семьям мобилизованных
В Министерстве имущественных и земельных отношений Ингушетии на заседании под председательством главы ведомства Мухажира Албакова обсудили механизмы выделения земельных участков гражданам, мобилизованным в Вооруженные силы России.
Мероприятие прошло в рамках реализации указа Главы республики. По информации Минимущества региона, на встрече обсуждались варианты массивов и инструменты по реализации программы выделения земельных участков по упрощенной схеме.
Отмечается, что в рамках поручения Главы региона работа в этом направлении активно ведется с ответственными лицами во взаимодействии с органами местного самоуправления и ответственными по исполнению.