В Минимущества Ингушетии обсудили выделение земельных участков семьям мобилизованных

Мероприятие прошло в рамках реализации указа Главы республики. По информации Минимущества региона, на встрече обсуждались варианты массивов и инструменты по реализации программы выделения земельных участков по упрощенной схеме.

Отмечается, что в рамках поручения Главы региона работа в этом направлении активно ведется с ответственными лицами во взаимодействии с органами местного самоуправления и ответственными по исполнению.