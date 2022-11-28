СВО

В Минимущества Ингушетии обсудили выделение земельных участков семьям мобилизованных

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В Министерстве имущественных и земельных отношений Ингушетии на заседании под председательством главы ведомства Мухажира Албакова обсудили механизмы выделения земельных участков гражданам, мобилизованным в Вооруженные силы России.

Мероприятие прошло в рамках реализации указа Главы республики. По информации Минимущества региона, на встрече обсуждались варианты массивов и инструменты по реализации программы выделения земельных участков по упрощенной схеме.

Отмечается, что в рамках поручения Главы региона работа в этом направлении активно ведется с ответственными лицами во взаимодействии с органами местного самоуправления и ответственными по исполнению.

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