В Министерстве культуры Ингушетии представили нового руководителя ведомства

На представлении присутствовали председатель регионального правительства Владимир Сластенин, руководители подведомственных учреждений, а также Темерлан Дзейтов, которому Глава республики доверил ответственную должность советника.

Представляя нового министра, Владимир Сластенин сказал, что Льянова прошла насыщенный профессиональный путь и до нынешнего назначения занимала пост председателя городского совета депутатов Магаса, где раскрыла все свои лучшие организаторские и управленческие качества. Он пожелал ей успехов, слаженной и эффективной работы во взаимодействии со всеми работниками аппарата министерства и подведомственных учреждений культуры.

Народный артист Ингушетии Темерлан Дзейтов также пожелал своей преемнице всего самого наилучшего на новом для нее поприще и отметил, что будет всячески содействовать на новой для себя должности советника Главы республики.

В свою очередь новоназначенный министр заверила собравшихся в том, что работа ведомства под ее началом будет строиться в интересах сферы культуры и жителей региона, с учетом их мнения и самых актуальных проблем.

«Принимая руководство ведомством, я осознаю всю меру ответственности перед сферой культуры, творческой интеллигенцией и жителями региона. И я сделаю всё, чтобы оправдать высокое доверие, оказанное мне Главой республики Махмуд-Али Калиматовым и председателем правительства Владимиром Сластениным», — сказала она.

Льянова Залина Исраиловна родилась 11 июля 1971 года в городе Орджоникидзе, СОАССР. Имеет несколько дипломов о высшем образовании, в том числе по специальностям «Филолог» и «Психолог». В разные годы она возглавляла крупные коммерческие организации, а в 2000 году устроилась преподавателем русского языка и литературы на филологический факультет Ингушского государственного университета.

С 2015 года начала карьеру в политической партии «Единая Россия», где сначала работала начальником отдела агитации и пропаганды регионального исполкома партии в Республике Ингушетия. В том же году была избрана на пост председателя городского совета депутатов Магаса и возглавляла совет вплоть до назначения на должность министра культура региона.

Залина Льянова также является членом российской делегации в Конгрессе местных и региональных властей в Совете Европы, секретарем местного отделения партии «Единая Россия» по Магасу и региональным координатором партийного проекта «Культура малой родины».