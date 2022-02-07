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В Министерстве культуры Ингушетии состоялось представление новых заместителей министра

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В Министерстве культуры Ингушетии состоялось представление новых заместителей министра, сообщила пресс-служба ведомства.

Исполняющая обязанности министра культуры Залина Льянова представила коллективу своих новых заместителей — Хаджибикара Мальсагова и Ильяса Евлоева.

«Все мы понимаем свою ответственность перед жителями и творческой интеллигенцией региона за работу в сфере культуры, и я уверена, что вместе с вами мы успешно выполним стоящие перед нами задачи. Представляю вам своих замов Ильяса Евлоева и Хаджибикара Мальсагова, которые будут мне помогать координировать работу. Они вам всем хорошо знакомы, так как долгое время находятся в гуще культурной жизни региона. Желаю всем плодотворной работы», — сказала Залина Льянова.

Евлоев и Мальсагов поблагодарили исполняющую обязанности министра за оказанное доверие и пожелали всему коллективу дальнейшей слаженной работы.

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