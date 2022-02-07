В Минкультуры Ингушетии девять сотрудников скрыли от налоговой доходы и имущество

«Девять должностных лиц министерства представили неполные и недостоверные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год.

Ими укрывались сведения о находящихся в пользовании и собственности объектах недвижимого имущества, неверно отражались суммы доходов по месту работы и иных доходов, не указывались счета, открытые в кредитных организациях», — говорится в сообщении.

По итогам проверки прокурором республики в министерство культуры внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры республики.