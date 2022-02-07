В Минкультуры Ингушетии девять сотрудников скрыли от налоговой доходы и имущество
Девять чиновников из Министерства культуры Ингушетии привлечены к дисциплинарной ответственности за сокрытие доходов, они не указали в налоговой декларации недвижимость и банковские счета, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Девять должностных лиц министерства представили неполные и недостоверные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год.
Ими укрывались сведения о находящихся в пользовании и собственности объектах недвижимого имущества, неверно отражались суммы доходов по месту работы и иных доходов, не указывались счета, открытые в кредитных организациях», — говорится в сообщении.
По итогам проверки прокурором республики в министерство культуры внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.
Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры республики.