В Минкультуры Ингушетии девять сотрудников скрыли от налоговой доходы и имущество

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Девять чиновников из Министерства культуры Ингушетии привлечены к дисциплинарной ответственности за сокрытие доходов, они не указали в налоговой декларации недвижимость и банковские счета, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Девять должностных лиц министерства представили неполные и недостоверные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год.

Ими укрывались сведения о находящихся в пользовании и собственности объектах недвижимого имущества, неверно отражались суммы доходов по месту работы и иных доходов, не указывались счета, открытые в кредитных организациях», — говорится в сообщении.

По итогам проверки прокурором республики в министерство культуры внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.
Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры республики.

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