В Минкультуры Ингушетии обсудили подготовку к Фестивалю культуры и спорта народов Юга России

На фестивале ингушская делегация представит насыщенную культурную программу, главное мероприятие которой пройдет в рамках ингушского подворья.

Участники совещания, в числе которых заместители министра Хаджибикар Мальсагов и Ильяс Евлоев, а также начальники профильных отделов ведомства и руководители задействованных подведомственных учреждений, обменялись мнениями и идеями по поводу того, в каком формате должна быть программа.

Ильяс Евлоев отметил, что сценарий художественного мероприятия уже практически готов, осталось лишь внести некоторые корректировки. Также он подчеркнул, что все учреждения должны ответственно подойти к выполнению возложенных на них обязанностей, чтобы представить национальную культуру Ингушетии на высоком организационном уровне.