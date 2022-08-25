В Минкультуры Ингушетии обсудили подготовку к празднованию 100-летия ингушской государственности

Под председательством министра Залины Льяновой рабочая группа обсудила вопросы организационного, художественного характера, а также творческого и технического воплощения замыслов.

Как отметила Льянова, на сегодняшний день главной задачей является разработка концепции самого юбилея в целом. В свою очередь руководители подведомственных учреждений рассказали о том, как идет формирование плана мероприятий, приуроченных к юбилею республики.

«Подготовка к празднованию 100-летия ингушской государственности станет важным стимулом для дальнейшей консолидации нашего общества, придаст дополнительный импульс развитию республики», — выразила уверенность министр.

Она отметила, что «у нас есть опыт проведения на высоком художественном уровне масштабных мероприятий, в том числе и 30-летия республики, поэтому уверена, что и с этими задачами мы вместе справимся».

В завершение заседания Льянова призвала всех к слаженной и консолидированной работе и ответственно подойти к разработке концепции мероприятия, рабочий вариант которого необходимо подготовить ко времени проведения следующего совещания с рабочей группой организационного комитета.

Напомним, в апреле 2021 года Президент РФ Владимир Путин распорядился создать организационный комитет для подготовки к празднованию в 2024 году 100-летия образования Ингушетии. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.

Инициатива отметить 100-летие государственности Ингушетии принадлежит Главе и правительству субъекта, а также Министерству культуры РФ.

День ингушской государственности отмечается ежегодно 7 июля. Именно в этот день в 1924 году была образована Ингушская автономная область в составе РСФСР с центром во Владикавказе. Автономия просуществовала 10 лет.