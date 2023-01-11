В Минкультуры Ингушетии обсудили подготовку к празднованию 100-летия ингушской государственности
В Министерстве культуры Ингушетии обсудили подготовку к празднованию 100-летия ингушской государственности, которое отметят в республике в 2024 году, сообщила пресс-служба ведомства.
«Нынешний год предваряет 100-летие ингушской государственности, которое мы отметим в следующем году на федеральном уровне. Это означает, что уже сейчас необходимо запланировать и провести различные мероприятия, что требует от нас большой ответственности», — сказала министр Залина Льянова.
Кроме того, работники культуры обсудили, что можно предпринять для повышения эффективности работы министерства в реализации мероприятий, которые проводятся в рамках федеральных программ. Рассмотрели вопросы реализации в Ингушетии национального проекта «Культура», популяризации «Пушкинской карты», а также улучшения материально-технической базы учреждений культуры и пополнения книжных фондов библиотек республики.