В Минкультуры Ингушетии обсудили подготовку к празднованию 100-летия ингушской государственности

«Нынешний год предваряет 100-летие ингушской государственности, которое мы отметим в следующем году на федеральном уровне. Это означает, что уже сейчас необходимо запланировать и провести различные мероприятия, что требует от нас большой ответственности», — сказала министр Залина Льянова.

Кроме того, работники культуры обсудили, что можно предпринять для повышения эффективности работы министерства в реализации мероприятий, которые проводятся в рамках федеральных программ. Рассмотрели вопросы реализации в Ингушетии национального проекта «Культура», популяризации «Пушкинской карты», а также улучшения материально-технической базы учреждений культуры и пополнения книжных фондов библиотек республики.