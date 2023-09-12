Юбилей

В Минкультуры Ингушетии обсудили подготовку к празднованию 30-летия Госфилармонии

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В министерстве культуры Ингушетии обсудили подготовку к празднованию 30-летия Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева, сообщила пресс-служба ведомства.

На совещании под руководством министра Залины Льяновой рассмотрели вопросы, связанные с проведением в столице республики праздничного концерта, в котором примут участие лучшие артисты ингушской эстрады, а также приглашенные из соседних регионов. Зрители увидят выступления Тамары Яндиевой, Айны Алиевой, Дато Кенчиашвили, Лемы Нальгиевой, Дианы Гурцкая, Айны Гетагазовой, Амура Текуева, Мурада Байкаева, вокальной группы «Дека илли» и многих других.

Также обсудили обеспечение мероприятия необходимой материально-технической базой, оформление сценической площадки, размещение гостей, проведение репетиций и др.
Льянова отметила, что мероприятие должно пройти на высоком организационном уровне.

«Концерт, посвященный юбилею филармонии, — крупное культурное событие для региона, и очень важно продумать все мелочи, чтобы мероприятие прошло с душой и запомнилось всем зрителям», — сказала она.

Напомним, праздничный концерт, состоится 15 сентября на площади Алания в Магасе. Начало — в 17:00 мск.

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