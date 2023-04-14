В Минкультуры Ингушетии обсудили подготовку к проведению мероприятий в рамках празднования Дня Победы

По его словам, ключевым мероприятием станет торжественный митинг с возложение цветов к Вечному огню на Мемориале памяти и славы. В нем примут участие официальные лица, в том числе руководство республики.

После этого по улицам столицы прошагают участники «Бессмертного полка», затем жителей и гостей Ингушетии ждут на площади Алания, где пройдет концерт с участием артистов ингушской эстрады и хореографических коллективов.

Как отметил на совещании и. о. министра Хаджибикар Мальсагов, на пути шествия «Бессмертного полка» необходимо обеспечить несколько точек со звуковым сопровождением, чтобы с раннего утра звучали песни военных лет.

«Нам важно, чтобы люди почувствовали праздничную атмосферу и дух Победного мая», — сказал он.

Также обсудили организационные вопросы, связанные с своевременным прибытием к месту проведения мероприятий творческих коллективов и технических служб.