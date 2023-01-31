В Минкультуры Ингушетии обсудили реализацию программы «Пушкинская карта»

Председательствовал на совещании с руководителями учреждений культуры заместитель министра Ильяс Евлоев. На мероприятие также был приглашен замминистра образования и науки Ахмед Парагульгов.

Евлоев подчеркнул, что работники культуры постоянно информируют школьников и студентов о возможностях «Пушкинской карты». На данный момент карту получили более 15 тысяч человек, более 11 тысяч билетов было куплено на различные мероприятия.

Он акцентировал внимание руководителей подведомственных учреждений на том, что необходимо постоянно искать новые форматы работы, обновлять репертуар, чтобы молодежь имела желание регулярно посещать культурные мероприятия.

«Однако хочу нацелить вас на то, что мы занимаемся не только просвещением молодежи, но мы должны думать и об экономике нашей республики. Если бы все держатели карты воспользовались ее возможностями, то в бюджете региона осталось бы почти 60 млн рублей. Эти деньги помогли бы развиваться, создавать новые проекты и улучшать материально-техническую базу наших учреждений культуры», — отметил Ильяс Евлоев.

Заместитель министра образования Ахмед Парагульгов заверил присутствующих, что его ведомство окажет необходимую поддержку в том, чтобы большинство школьников и студентов в возрасте от 14 до 22 лет получили «Пушкинскую карту».