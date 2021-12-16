В Минкультуры Ингушетии подвели итоги работы за 2021 год

Таркоев отметил, что несмотря на ограничения, которые являются критическими для учреждений культуры, поскольку необходимо работать со зрителями и посетителями, они достойно прошли этот период и показали, что умеют эффективно реализовывать поставленные задачи.

Говоря о мероприятиях, которые были запланированы на этот год, особый акцент замминистра поставил на знаковых для республики событиях. Это литературно-музыкальные мероприятия, посвященные 77-й годовщине депортации ингушского народа и Дню Победы в Великой Отечественной войне, научно-практическая конференция о проблемах и сохранении родного языка в рамках программы ЮНЕСКО «Информация для всех», первый фестиваль этнической музыки «Золотая зурна», седьмой международный кинофестиваль «Золотая башня».

Таркоев отметил, что многие коллективы республики участвовали в международных и всероссийских конкурсах. Так, театр юного зрителя в рамках «Больших гастролей» представил республику в Тамбове, драмтеатр имени Базоркина — в Дагестане на международном фестивале национальных театров. Представители Ингушетии приняли участие в фестивале культуры и спорта народов юга России, который прошел в Крыму. В течение года театры Ингушетии поставили четыре спектакля: «В седой древности» по пьесе Бориса Шадыжева, «Волчица» и «Кровная месть» Микаэла Базоркина в рамках проекта «Легенды Ингушетии» и «Преступление и наказание» по роману Достоевского.

«В прошлом году мы открыли две модельные библиотеки в Зязиков-Юрте и Назрани. Это позволило оснастить библиотеки последними технологичными новинками, есть доступ к скоростному интернету, много современной литературы. Библиотечная сеть республики активно развивается, в скором времени в сельском поселении Мужичи появится еще одна библиотека нового поколения», — рассказал Таркоев.

Также в республике успешно справились с запуском федеральной программы «Пушкинская карта», стартовавшей 1 сентября текущего года по инициативе Президента России с целью популяризации в молодежной среде мероприятий, проводимых учреждениями культуры, расширения кругозора подрастающего поколения и приобщения его к отечественным и мировым культурным ценностям.