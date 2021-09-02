В Минкультуры Ингушетии рассказали, как получить «Пушкинскую карту»

С помощью этой карты, на балансе которой в 2021 году будет 3 тысячи рублей, молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счёт.

Как рассказали в региональном Минкультуры, чтобы получить виртуальную «Пушкинскую карту», нужно зарегистрироваться на портале Госуслуг, подтвердить личность через МФЦ или онлайн-банк, скачать на смартфон приложение «Госуслуги. Культура», авторизоваться через свою учетную запись на Госуслугах, сфотографироваться и подтвердить выпуск карты. Если кто желает получить пластиковую карту, оформить ее нужно в любом отделении «Почта Банка».

Мероприятия, которые доступны по «Пушкинской карте», публикуются в приложении «Госуслуги. Культура» или афише на портале «Культура. РФ».

Карту нужно получить до 31 декабря 2021 года.