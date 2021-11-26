В Минкультуры Ингушетии состоялось вручение наград лауреатам фестиваля-конкурса этнической музыки «Золотая зурна»

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В Министерстве культуры Ингушетии состоялось вручение наград лауреатам Международного фестиваля-конкурса этнической музыки «Золотая зурна», которые не смогли присутствовать на церемонии награждения 19 октября, сообщила пресс-служба ведомства.

Заместители министра Рустам Таркоев и Айна Ильясова вручили дипломом третьей степени в номинации «Соло-вокал» Седе Эльгакаевой из Дома культуры сельского поселения Нестеровское и диплом третьей степени в номинации «Инструментальное соло» Ахмеду Мальсагову, представившему Сунженский районный Дворец культуры.

Напомним, Международный фестиваль-конкурс этнической музыки «Золотая зурна» проходил в Ингушетии впервые с 12 по 19 октября 2021 года. Он проводился в целях сохранения традиционной культуры как основной составляющей единого мирового культурного пространства, поддержки самобытных исполнительских традиций, укрепления творческих контактов между коллективами, единения разных народов через взаимообогащение разных культур.

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