В Минкультуры региона обсудили подготовку к празднованию 100-летия ингушской государственности

Как отметила министр Залина Льянова, подготовка к юбилею на данный момент является одной из приоритетных задач, стоящих перед представителями культурного сообщества республики.

«Нам предстоит на высоком художественном и профессиональном уровне провести это грандиозное событие, поэтому мы рассмотрим разные варианты технического и творческого воплощения праздничных мероприятий», — сказала она.

По ее словам, подобные события не должны оставаться только приятными воспоминаниями, важно в рамках празднования оснастить учреждения культуры музыкальными инструментами, оргтехникой и другими техническими средствами, а также обновить репертуары коллективов.

Далее присутствующие предлагали свои идеи проведения праздничных мероприятий. Так, главный режиссер ТЮЗа Лейла Хадзиева предложила интересную концепцию для детской аудитории, которую она видит в формате сказочного городка с героями нахского эпоса на одном из стадионов республики.

Среди предложений было создание новых музейных проектов совместно с театрами, проведение интерактивных выставок археологических экспонатов с возможностью трансляции на уличных экранах в различных населенных пунктах. В госфилармонии обрабатывают фольклорные произведения для оркестра народных инструментов, работают над обновлением репертуара исполнителей.

Подводя итоги заседания, Льянова отметила, что времени осталось не так много, поэтому нужно консолидировать все силы, чтобы достичь хорошего результата.