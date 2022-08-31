В Минкультуры региона представили эскизы эмблемы 100-летнего юбилея государственности Ингушетии

Речь шла о разработке концепции официальной эмблемы грядущей знаменательной даты и подготовке к мероприятиям в рамках ее празднования.

Министр продемонстрировала уже поступившие эскизы и предложила присутствующим в зале сотрудникам профильных отделов ведомства, историкам, художникам и этнографам поделиться идеями и своим видением эмблемы.

Замминистра Ильяс Евлоев отметил, что эмблема должна быть содержательной по смыслу и отражать характер ингушского народа, а также иметь гибкое художественное решение.

Резюмируя, Льянова попросила всех обдуманно и взвешенно подойти к разработке концепции эмблемы, учитывая все нюансы, и дала двухнедельный срок для предложений, который просили художники, историки и краеведы в связи с серьёзностью даты, на разработку эскиза.

Далее речь зашла о подготовке к проведению большого праздничного мероприятия, которое должно стать финальным аккордом в чествовании знаменательной даты.

«100-летие ингушской государственности должно пройти в атмосфере осознания всеми нами, особенно среди подрастающего поколения, важнейшей роли этого исторического события, особой значимости нашего единства, сохранения связи поколений, памяти об общих успехах и достижениях. Наша задача — продумать проведение каждого мероприятия и особенно заключительное, оно должно быть динамичным», — отметила Залина Льянова.

По мнению министра, у современного зрителя нет времени смотреть трех-четырехчасовые представления, поэтому всё должно быть ёмко и лаконично.

«Самое главное — заложить в него глубокий смысл и отразить национальную идентичность», — сказала она.

В заключение министр дала поручение вновь собраться через две недели в таком же составе и более обстоятельно поговорить о разработке эскиза официальной эмблемы и концепции большого праздничного мероприятия в рамках празднования 100-летия ингушской государственности.