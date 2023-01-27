В Миннаце Ингушетии обсудили подготовку к юбилею общенациональной газеты «Сердало»
Министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии Ваха Беков организовал совещание по проведению мероприятий, посвященных празднованию столетнего юбилея старейшей газеты республики.
Также с руководством общенациональной газеты «Сердало» поговорили о проблемах, возникающих при внедрении ингушского языка в сервис «Яндекс. Переводчик». По мнению министра, данный проект станет значимым вкладом в сохранение и развитие родного языка.
По окончании обсуждения Ваха Беков поблагодарил шеф-редактора Ибрагима Курскиева и главного редактора Хадижат Курскиеву за вклад в развитие печатного издания. Он особо отметил, что будет держать на контроле процесс подготовки мероприятий, приуроченных к юбилею газеты.