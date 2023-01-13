В Миннаце Ингушетии подвели итоги работы по жилищному обустройству вынужденных переселенцев

В 2022 году ведомством были проведены мероприятия в ходе реализации госпрограммы РФ, которая призвана обеспечить жильём жителей республики, признанных вынужденными переселенцами.

Как сообщили в Миннаце региона, в ходе проделанной работы в прошлом году 57 семьям переселенцев из Чечни и Северной Осетии, ведомством выданы государственные жилищные сертификаты на общую сумму 746 млн руб.

Напомним, более трёх тысяч беженцев из Чечни ингушской национальности оказались в республике во время так называемых чеченских войн. Некоторые после завершения боевых действий не захотели возвращаться в соседний регион. Также в результате трагических событий осени 1992 года около шестидесяти тысяч ингушей переселись из Пригородного района Северной Осетии на территорию Ингушетии.