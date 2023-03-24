В Миннаце Ингушетии провели информационно-разъяснительную работу с руководителями НКО

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В Миннаце Ингушетии провели информационно-разъяснительную работу с руководителями национально-культурных объединений республики.

В мероприятии приняли участие заместитель министра по делам национальностей региона Руслан Пугиев и начальник отдела по внешним связям и национальной политике ведомства Асхаб Паров. Особое внимание было уделено предотвращению влияния деструктивных молодежных субкультур в среде иностранных граждан.

Как подчеркнули спикеры мероприятия, молодежные неформальные движения зачастую разрушают личности молодых людей, подменяют ложными понятиями их понимание традиционных ценностей.

В заключение встречи представителям НКО были вручены благодарственные грамоты за вклад в реализацию стратегии государственной национальной политики Российской Федерации в 2022 году.

 

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