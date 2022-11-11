В Миннаце Ингушетии провели «круглый стол» с участием представителей национально-культурных объединений

Участники мероприятия обсудили меры по предотвращению фактов распространения экстремистской идеологии, конфликтов на почве межнациональной и межконфессиональной вражды на территории Ингушетии. Были обозначены виды ответственности за призывы к экстремистской деятельности и распространение экстремистских материалов, в том числе посредством сети Интернет.

Как сообщили в Миннаце региона, заместитель министра Лиза Оздоева обратила внимание на требования законодательства России, предъявляемые к иностранным гражданам, указала на необходимость проведения работы по сохранению и развитию межнациональных отношений, созданию условий для мирного сосуществования представителей всех народов в республике.

Отмечается, что представители объединений обозначили возникшие у них проблемы, решение которых по поручению министра Вахи Бекова взято на контроль.