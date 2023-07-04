В Миннаце Ингушетии провели совещание с представителями Дома народов России

В ходе встречи были затронуты вопросы реализации ряда мероприятий, планируемых федеральным государственным бюджетным учреждением на территории республики, в числе которых социально-просветительские, патриотические проекты, направленные на сохранение исторической памяти, развитие гражданской дипломатии, а также в области сохранения и развития родных языков народов России.

Как сообщили в Миннаце региона, по итогам совещания были выработаны совместные решения, которые лягут в основу различных социальных проектов, направленных на сохранение исторической памяти.

Напомним, Дом народов России учрежден Федеральным агентством по делам национальностей 4 марта 2020 года. Организация призвана создавать условия для сохранения, развития и возрождения национальных культур и реализации национально-культурных прав гражданами Российской Федерации.