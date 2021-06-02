В Миннаце Ингушетии рассказали о предстоящем в июле хадже

«В текущем году хадж ориентировочно пройдет с 17 по 22 июля. Общая квота, выделенная властями Саудовской Аравии для паломников со всего мира, составляет 60 тыс. мест (в 2018 г. квота составляла более 2,5 млн мест). На 1 июня квоты не распределены по странам», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Миннаца региона.

Также власти Саудовской Аравии ввели возрастное ограничение для желающих совершить хадж — с 18 до 60 лет. Согласно информации, размещенной на сайте Министерства хаджа и умры Саудовской Аравии, для поездок в хадж и умру необходима вакцинация препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ пока не одобрила российскую вакцину «Спутник V»).

В настоящее время уполномоченным органом по организации хаджа в России сделано обращение к компетентным органам Королевства Саудовской Аравии с просьбой допустить российских паломников, привитых российской вакциной, к мусульманским святыням для совершения обязательного обряда мусульман. Имеются требования властей КСА, чтобы паломники прибывали в страну прямыми рейсами и за 72 часа до вылета сделали ПЦР-тест на коронавирус.