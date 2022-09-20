В Минобразования Ингушетии прокомментировали сообщения об освобождении учащихся от занятий для посещения мечети

0

В министерстве образования и науки республики назвали недостоверной информацию в интернете об освобождении учащихся общеобразовательных учреждений от уроков на время пятничного намаза, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

«В социальных сетях активно распространяется информация относительно освобождения учащихся школ Малгобека от учебных занятий для посещения мечети. Данная информация не соответствует действительности», — сказал собеседник нашего издания.

Он пояснил, что посещение школьниками мечети для совершения молитвы не должно нарушать учебный процесс — сдвиги уроков и перемен недопустимы.

Министерство образования и науки рекомендовало жителям пользоваться официальными источниками информации.

Ранее сообщалось, что по итогам встречи в мэрии Малгобека были приняты предложения предоставлять заявление от родителей о посещении учениками в пятницу мечети, составлять список учащихся в каждом общеобразовательном учреждении, обеспечить их сопровождение.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Прокуратурой взято на контроль расследование убийства жителя Ингушетии
6 лет в колонии-поселении назначили жителю Ингушетии за смертельное ДТП
В августе индекс потребительских цен в Ингушетии составил почти 100%
Росгвардеец из Ингушетии стал чемпионом Национального кубка по силовым видам спорта
Ингушский драмтеатр приглашает на спектакль по пьесе Саида Чахкиева «Яма»
Глава Малгобекского района Ингушетии обсудил с имамами сел актуальные проблемы
Состояние пострадавшего при пожаре в Ингушетии оценивается как стабильное
В Ингушском театре юного зрителя работают над новым спектаклем «Говорящий кувшин»
Представители Ингушетии приняли участие в конференции, посвященной 80-летию битвы за Кавказ
В городе Малгобеке Ингушетии на улице Херсонской идут работы по устройству тротуара
РДНТ Ингушетии оказывает методическую помощь творческим коллективам региона

Главное

Яндекс.Метрика

 