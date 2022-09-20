В Минобразования Ингушетии прокомментировали сообщения об освобождении учащихся от занятий для посещения мечети

«В социальных сетях активно распространяется информация относительно освобождения учащихся школ Малгобека от учебных занятий для посещения мечети. Данная информация не соответствует действительности», — сказал собеседник нашего издания.

Он пояснил, что посещение школьниками мечети для совершения молитвы не должно нарушать учебный процесс — сдвиги уроков и перемен недопустимы.

Министерство образования и науки рекомендовало жителям пользоваться официальными источниками информации.

Ранее сообщалось, что по итогам встречи в мэрии Малгобека были приняты предложения предоставлять заявление от родителей о посещении учениками в пятницу мечети, составлять список учащихся в каждом общеобразовательном учреждении, обеспечить их сопровождение.