В Минобрнауки анонсировали открытие в Ингушетии IT-кубов для обучения школьников программированию

«Обучающиеся будут осваивать дополнительное образование по направлениям «Мобильная разработка», «Программирование на Python», «VR-AR-разработка», «Кибергигиена и большие данные», «Основы алгоритмики и логики» и «Программирование роботов», — рассказала Бокова.

По словам министра, обучение в центре откроет перед детьми широкие возможности для дальнейшего профессионального развития.

«Проект призван помочь получить базовые компетенции, необходимые современным специалистам IT-отрасли: программистам, системным администраторам, веб-аналитикам. А сегодня, как известно, такие профессии очень востребованы», — добавила глава Минобрнауки региона.

Программы обучения в центрах будут реализовываться совместно с ведущими IT-компаниями России и мира, такими как Яндекс. Лицей, Microsoft, IT-школа Samsung, Крибрум, LegoEducation.