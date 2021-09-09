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В Минобрнауки анонсировали открытие в Ингушетии IT-кубов для обучения школьников программированию

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В республике заработают два IT-куба для обучения детей программированию, первый центр появится в 2023 году, второй — в 2024-м по нацпроекту «Образование», сообщила газете «Ингушетия» министр образования и науки республики Эсет Бокова.

«Обучающиеся будут осваивать дополнительное образование по направлениям «Мобильная разработка», «Программирование на Python», «VR-AR-разработка», «Кибергигиена и большие данные», «Основы алгоритмики и логики» и «Программирование роботов», — рассказала Бокова.

По словам министра, обучение в центре откроет перед детьми широкие возможности для дальнейшего профессионального развития.

«Проект призван помочь получить базовые компетенции, необходимые современным специалистам IT-отрасли: программистам, системным администраторам, веб-аналитикам. А сегодня, как известно, такие профессии очень востребованы», — добавила глава Минобрнауки региона.

Программы обучения в центрах будут реализовываться совместно с ведущими IT-компаниями России и мира, такими как Яндекс. Лицей, Microsoft, IT-школа Samsung, Крибрум, LegoEducation.

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