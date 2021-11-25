В Минобрнауки Ингушетии 26 ноября пройдёт пресс-конференция по вопросам ЕГЭ-2022

На вопросы представителей СМИ будут отвечать глава образовательного ведомства республики Эсет Бокова и сенатор РФ, председатель Государственной экзаменационной комиссии Мухарбек Барахоев.

В ходе мероприятия будут рассмотрены вопросы, касающиеся изменений в структуре ЕГЭ, установленных на федеральном уровне в качестве проходных в вузы баллов, количества экзаменов в этом году, введения дополнительных обязательных предметов для выпускников 11-х классов и др.

Принять участие в пресс-конференции могут только аккредитованные представители СМИ.

Вопросы по заявленной теме можно направить на адрес электронной почты пресс-службы Минобрнауки РИ press_mori@mail. ru.