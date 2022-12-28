В Минобрнауки Ингушетии открыта горячая линия по вопросам документационной нагрузки на педагогов

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В Министерстве образования и науки Ингушетии начала работу горячая линия по вопросам снижения документационной нагрузки на педагогических работников.

Задать свои вопросы, касающиеся изменений, внесенных в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», или пожаловаться на ненадлежащее соблюдение введенных ограничений по документационной нагрузке педагоги могут по номеру телефона горячей линии: 8 (8732) 22-61-43. При этом необходимо указать школу и удобный способ обратной связи. Все поступившие обращения будут рассмотрены специалистами отдела общего среднего образования Министерства образования и науки республики.

Напомним, что согласно обновленному законодательству не допускается требовать с учителей подготовки документов, выходящих за рамки утвержденного Минпросвещения России перечня документации.

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