В Минобрнауки Ингушетии подвели итоги прошедшего учебного года

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Эсет Бокова министр образования Ингушетии (в центре)

В Минобрнауки Ингушетии подвели итоги прошедшего учебного года и обозначили планы по подготовке школ к последнему звонку и предстоящей государственной итоговой аттестации.

«С руководителями подведомственных образовательных учреждений обсудили важность организации ГИА с соблюдением всех требований законодательства, указала на необходимость своевременной выдачи аттестатов за курс основного общего образования и проведения выпускных вечеров на базе образовательных организаций», — сообщила вице-премьер — министр образования республики Эсет Бокова.

По её словам, также в ходе совещания были затронуты вопросы воспитательного элемента в школах. В настоящее время открыто 150 первичных отделений РДДМ, работа ведется активно, учащиеся вовлечены в различные виды досуга.

Подводя итоги совещания, министр отметила, что надо заранее подготовиться к началу нового учебного года, в частности, к отопительному сезону, провести косметический ремонт в кабинетах, сформировать рабочие программы и учебные планы.

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