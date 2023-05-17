В Минобрнауки Ингушетии подвели итоги прошедшего учебного года

«С руководителями подведомственных образовательных учреждений обсудили важность организации ГИА с соблюдением всех требований законодательства, указала на необходимость своевременной выдачи аттестатов за курс основного общего образования и проведения выпускных вечеров на базе образовательных организаций», — сообщила вице-премьер — министр образования республики Эсет Бокова.

По её словам, также в ходе совещания были затронуты вопросы воспитательного элемента в школах. В настоящее время открыто 150 первичных отделений РДДМ, работа ведется активно, учащиеся вовлечены в различные виды досуга.

Подводя итоги совещания, министр отметила, что надо заранее подготовиться к началу нового учебного года, в частности, к отопительному сезону, провести косметический ремонт в кабинетах, сформировать рабочие программы и учебные планы.