В Минобрнауки подтвердили получение сообщений о минировании школ и детсадов в Ингушетии

«7 сентября на адреса электронной почты ряда школ и детсадов Ингушетии поступили сообщения о минировании. Руководители образовательных учреждений действовали согласно инструкции по антитеррористической безопасности — никто из обучающихся не пострадал», — сказал представитель ведомства.

По его словам, сотрудники полиции провели обследование зданий образовательных учреждений региона в целях последующего расследования инцидента.

Ранее информированный источник газеты «Ингушетия» сообщал, что утром в среду поступили сообщения о минировании в общеобразовательных учреждениях. В связи с этим дети и педагогический состав школ были эвакуированы.

Занятия в некоторых учебных заведениях пришлось отменить. На местах работали саперы и кинологи.

В частности, сообщения были отправлены в общеобразовательные заведения в городах Магас, Сунжа и Малгобек. Опасные предметы не обнаружены.