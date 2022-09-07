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В Минобрнауки подтвердили получение сообщений о минировании школ и детсадов в Ингушетии

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В республике эвакуировали учащихся и дошколят из образовательных учреждений из-за сообщений о минировании, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минобрнауки региона.

«7 сентября на адреса электронной почты ряда школ и детсадов Ингушетии поступили сообщения о минировании. Руководители образовательных учреждений действовали согласно инструкции по антитеррористической безопасности — никто из обучающихся не пострадал», — сказал представитель ведомства.

По его словам, сотрудники полиции провели обследование зданий образовательных учреждений региона в целях последующего расследования инцидента.

Ранее информированный источник газеты «Ингушетия» сообщал, что утром в среду поступили сообщения о минировании в общеобразовательных учреждениях. В связи с этим дети и педагогический состав школ были эвакуированы.

Занятия в некоторых учебных заведениях пришлось отменить. На местах работали саперы и кинологи.

В частности, сообщения были отправлены в общеобразовательные заведения в городах Магас, Сунжа и Малгобек. Опасные предметы не обнаружены.

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