Экология

В Минприроды Ингушетии обсудили возрождение экологического совета при Главе республики

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Руководитель Минприроды Ингушетии Ахметхан Шадиев провел внутреннее совещание с заместителями и начальниками отделов министерства.

Главная тема совещания — возрождение экологического совета при Главе республики для обсуждения актуальных вопросов охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности территории региона.

«Также в ходе совещания обсудили такие вопросы, как предоставление справок об отсутствии задолженности по оплате коммунальных услуг, решение проблемы нелегальных свалок, на которых чаще размещают строительный мусор, с привлечением сотрудников прокуратуры республики», — рассказал специалист министерства корреспонденту газеты «Ингушетия»

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