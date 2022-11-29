В Минприроды Ингушетии обсудили возрождение экологического совета при Главе республики

Главная тема совещания — возрождение экологического совета при Главе республики для обсуждения актуальных вопросов охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности территории региона.

«Также в ходе совещания обсудили такие вопросы, как предоставление справок об отсутствии задолженности по оплате коммунальных услуг, решение проблемы нелегальных свалок, на которых чаще размещают строительный мусор, с привлечением сотрудников прокуратуры республики», — рассказал специалист министерства корреспонденту газеты «Ингушетия»