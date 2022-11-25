В Минприроды Ингушетии подвели итоги лесовосстановительных работ за 2022 год

По информации пресс-службы экологического ведомства, специалисты филиала выполнили регулярные наземные наблюдения на площади 64,4 тыс. га, выборочные наземные наблюдения на площади 2,5 тыс. га, выборочные наблюдения за популяциями вредных организмов на площади 580 га и учет вредных организмов на площади 500 га.

Результаты полевых работ будут проанализированы в камеральных условиях и использованы при формировании обзора санитарного и лесопатологического состояния лесов региона за 2022 год, а также в составлении прогноза на 2023 год.

«Минприроды Ингушетии выполнило данные работы на высоком уровне и раньше установленного срока», — отметил специалист ведомства.