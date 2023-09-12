Совещание

В Минприроды Ингушетии состоялось совещание по вопросам лесоустройства

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Министр природных ресурсов и экологии Ингушетии Саварбек Холохоев провел рабочую встречу с директором филиала ФГБУ «Рослесинфорг» «Воронежлеспроект» Игорем Мазуровым, обсуждались вопросы сохранения лесов, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба экологического ведомства.

«Территория лесного фонда Ингушетии является зоной интенсивного освоения лесов, и, по закону, таксация лесов, то есть учёт, их всесторонняя материальная оценка и составление технической характеристики насаждений, на таких участках должна проводиться каждые 10 лет. Однако, согласно приказу Рослесхоза на 2023-2024 годы, мероприятия по лесоустройству в нашей республике не предусмотрены», — отметил на встрече Саварбек Холохоев.

Устойчивое и эффективное использование лесных ресурсов крайне важно, и поэтому по итогам встречи было принято решение о проведении в 2024 году лесоустройства и разработке комплекса мероприятий по сохранению лесов на лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины силами филиала ФГБУ «Рослесинфорг» «Воронежлеспроект».

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