В Минсельхозе Ингушетии обсудили вопрос сельской ипотеки

Замдиректора ингушского филиала Россельхозбанка Джабраил Ахильгов ознакомил участников встречи с условиями сельской ипотеки.

«Сельская ипотека для многих открыла новые возможности. Из-за достаточно низкого процента и простых условий получения программа стала очень популярной среди населения Ингушетии. Молодежь стремится купить квартиры, а люди старше 40 лет — переехать в свой дом. Сейчас интерес к программе колоссальный. Низкая ставка позволяет рассчитать максимальную сумму кредита», — цитирует Ахильгова пресс-служба аграрного ведомства республики.