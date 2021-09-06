В Минсельхозе Ингушетии обсудили вопрос сельской ипотеки

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В Минсельхозе Ингушетии обсудили вопрос сельской ипотеки, благодаря которой у людей, проживающих на селе, появилась возможность улучшить свои жилищные условия.

Замдиректора ингушского филиала Россельхозбанка Джабраил Ахильгов ознакомил участников встречи с условиями сельской ипотеки.

«Сельская ипотека для многих открыла новые возможности. Из-за достаточно низкого процента и простых условий получения программа стала очень популярной среди населения Ингушетии. Молодежь стремится купить квартиры, а люди старше 40 лет — переехать в свой дом. Сейчас интерес к программе колоссальный. Низкая ставка позволяет рассчитать максимальную сумму кредита», — цитирует Ахильгова пресс-служба аграрного ведомства республики.

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