В Минсельхозе Ингушетии подвели итоги работы за прошлый год

«Высокие результаты достигнуты и по сбору ягодных культур — около 65 тыс. тонн (171,9%). Рекордсменом вновь стал «Сад-Гигант Ингушетия», собравший 58 125 тонн яблок при урожайности 680 ц/га», — сказал руководитель Минсельхоза Магомед Гагиев.

Что касается животноводства, по его словам, то в общем объеме производства его доля составляет около 70%. В регионе КРС — 74 938 голов (рост на 101,9%), овец и коз — 340 045 голов (110,2%).

В производство продукции животноводства также достигнуты хорошие результаты: мясо (в живом весе) — 9308,8 тонн (106,6%); молоко — 140 998 т (больше на 109,2%); мед — 500 тонн (119,9%); яйца — 28,3 млн штук (112,7%).

По линии аграрного ведомства регионе реализуется более 10 инвестпроектов на сумму свыше 21 млрд руб.

По показателям на данный момент лидируют «Сад-Гигант Ингушетия», где создано 1,5 тыс. рабочих мест. На птицеводческом комплексе по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки «Южный», запущена первая очередь проекта, образовано 360 рабочих мест. В сутки предприятие выпускает до 40 тонн продукции.

Также хорошие результаты показал «Агрокомплекс Сунжа», где создано 120 рабочих мест и собрано 3468 тонн продукции.

«Агрокомбинат Сунжа» — еще один крупный проект, где планируется создать 315 рабочих мест. Его мощность составит 15 тыс. тонн овощей в год. В настоящее время возведен каркас теплицы на территории 16 га. Заложен ореховый сад на площади 155 га, создано более 20 рабочих мест.

Первый заместитель председателя правительства Ингушетии Магомед Евлоев, принимавший участие в мероприятии, положительно охарактеризовал деятельность министерства.

«Совместная работа Минсельхоза региона с заинтересованными органами и подведомственными учреждениями помогла достичь установленных показателей. Повышена эффективность производства АПК, полностью обеспечена продовольственная безопасность населения по основным продуктам питания. Уверен, что вы не остановитесь на достигнутом, и порадуете нас новыми успехами», — отметил Евлоев, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.