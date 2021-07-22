Совещание

В Минсельхозе Ингушетии прошло совещание по подготовке мер для регулирования цен на «борщевой набор»

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В Минсельхозе Ингушетии прошло совещание по подготовке мер для регулирования цен на так называемый «борщевой набор». Для реализации мер по снижению цен и контроля над рынком продуктов в регионе создана рабочая группа.

Руководители региональной рабочей группы Ахмед Цороев и Ахмед Костоев, её члены — замминистра сельского хозяйства Мухажир Албаков, замминистра Ахмет Костоев, замминистра промышленности региона Муса Чапанов, главный специалист отдела экономики аграрного ведомства Ася Костоева, депутат НС Батыр Хамхоев и единоросс Абубакар Измайлов провели совещание, на котором обсудили меры по регулированию цен так называемого «борщевого набора».

В ходе мероприятия было принято решение по проведению сельскохозяйственных ярмарок, где жители смогут приобрести товар по цене ниже рыночной. Намечено проведение переговоров с руководством рынков в целях увеличения там количества мест, чтобы жители могли приобрести продукцию местных сельхозпроизводителей без наценок.

«Мы будем проводить регулярные инспекционные выезды по мониторингу цен и качества продуктов на рынках и в магазинах республики. Те задачи, которые сегодня стоят перед нами, будут решены в ближайшее время», — отметил Ахмед Костоев.

Напомним, на днях единороссы предложили меры стабилизации и снижения цен на так называемый «борщевой набор» (морковь, лук, картофель, свекла, капуста).

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