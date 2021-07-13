Туризм

В Минсельхозе России предлагают использовать земли сельхозназначения для развития туризма

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В Министерстве сельского хозяйства России обсуждают возможность разрешить использовать земли сельхозназначения для развития сельского туризма, рассказала в Совете Федерации заместитель директора департамента развития сельских территорий ведомства Рената Бибарсова.

Со следующего года начнёт действовать закон, который вводит само понятие сельского туризма, а также устанавливает перечень требований к качеству оказания услуг в этой сфере. В связи с этим до ноября текущего года ответственные ведомства должны подготовить все сопутствующие закону нормативные акты. Так, например, в аграрном ведомстве страны планируют вернуться к вопросу о разрешении строительства на землях сельхозназначения.

Кроме того, в рамках развития сельского туризма обсуждается возможность предоставить крестьянско-фермерским хозяйствам право продавать свою продукцию в палатках и магазинах, которые сейчас также не разрешают возводить на землях сельхозназначения.

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