В Минспорта Ингушетии чествовали чемпиона Азии по дзюдо Джафара Костоева

Министр поинтересовался успехами именитого борца и поощрил его денежной премией.

Газета «Ингушетия» на днях писала, что дзюдоист Джафар Костоев, выступающий за сборную ОАЭ, стал серебряным призёром рейтингового международного турнира серии «Большой шлем» Paris Grand Slam 2023. Костоев выступал в Париже в весовой категории до 100 кг.