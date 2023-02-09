Дзюдо

В Минспорта Ингушетии чествовали чемпиона Азии по дзюдо Джафара Костоева

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Министр спорта Ингушетии Али Дошхоклоев, сообщила его пресс-служба, встретился с чемпионом Азии по дзюдо Джафаром Костоевым.

Министр поинтересовался успехами именитого борца и поощрил его денежной премией.

Газета «Ингушетия» на днях писала, что дзюдоист Джафар Костоев, выступающий за сборную ОАЭ, стал серебряным призёром рейтингового международного турнира серии «Большой шлем» Paris Grand Slam 2023. Костоев выступал в Париже в весовой категории до 100 кг.

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