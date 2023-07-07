Как сообщили в спортивном ведомстве региона, оба спортсмена в этом году показали отличные результаты: Шакриев занял второе место на первенстве Европы по спортивной борьбе в дисциплине «Вольная борьба» среди юношей, а Измайлов стал обладателем пояса чемпиона мира по версии IBF.

Министр спорта Али Дошхоклоев вручил спортсменам благодарственные письма и денежное вознаграждение от Национального фонда развития Республики Ингушетия, инициированного Главой региона Махмуд-Али Калиматовым, за успешное выступление на международных соревнованиях.

«Акрамат Шакриев и Али Измайлов являются яркими примерами того, как спорт может стать средством самореализации и достижения высоких результатов. Их трудолюбие, упорство и талант позволили преодолеть множество трудностей и стать признанными спортсменами на международной арене», — подчеркнул Али Дошхоклоев.

Министр отметил, что поддержка и развитие спорта в республике является одним из приоритетных направлений работы правительства региона. По его словам, успехи Шакриева и Измайлова являются не только их личными достижениями, но и гордостью всего ингушского народа.