В Минспорта Ингушетии чествовали именитого тренера Яхью Мерешкова

Министр спорта региона Али Дошхоклоев, сообщила его пресс-служба, в ходе встречи с именитым тренером обсудил вопросы необходимости максимального привлечения молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом, совершенствования системы физического воспитания населения, развития спортивной инфраструктуры в республике и др.

Глава Минспорта подчеркнул, что Мерешков является примером для молодого поколения, и поблагодарил его за добросовестный труд, высокий профессионализм и весомый вклад в развитие спорта в республике.

В завершение встречи министр вручил Яхье Мерешкову юбилейную медаль «30 лет образования Республики Ингушетия». Спортсмен в свою очередь выразил благодарность за оказанное внимание и высокую оценку его работы.