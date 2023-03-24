В Минспорта Ингушетии чествовали именитого тренера Яхью Мерешкова

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Министр спорта Ингушетии Али Дошхоклоев (справа), Яхья Мерешков (слева)

В Минспорта Ингушетии чествовали ветерана спорта, стоявшего у истоков развития дзюдо и самбо в республике, заслуженного работника физической культуры и спорта Российской Федерации Яхью Мерешкова.

Министр спорта региона Али Дошхоклоев, сообщила его пресс-служба, в ходе встречи с именитым тренером обсудил вопросы необходимости максимального привлечения молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом, совершенствования системы физического воспитания населения, развития спортивной инфраструктуры в республике и др.

Глава Минспорта подчеркнул, что Мерешков является примером для молодого поколения, и поблагодарил его за добросовестный труд, высокий профессионализм и весомый вклад в развитие спорта в республике.

В завершение встречи министр вручил Яхье Мерешкову юбилейную медаль «30 лет образования Республики Ингушетия». Спортсмен в свою очередь выразил благодарность за оказанное внимание и высокую оценку его работы.

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