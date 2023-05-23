В Минспорта Ингушетии чествовали непобедимого бойца ММА Мовсара Евлоева

Как сообщили в спортивном ведомстве региона, на встрече обсуждались последние достижения спортсмена и его победа над Диего Лопесом. Министр выразил свою гордость за успехи Мовсара и вручил ему благодарность и денежное вознаграждение за достойное выступление.

Напомним, Мовсар Евлоев является одним из самых талантливых бойцов смешанных единоборств в России и выступает под эгидой UFC. Его уверенные победы и профессиональный подход к тренировкам не оставляют равнодушными ни одного зрителя.

Али Дошхоклоев и его советник пожелали Мовсару дальнейших успехов и побед в будущих боях, а также выразили готовность поддерживать и развивать спортивную культуру в республике.