В Минспорта Ингушетии чествовали непобедимого бойца ММА Мовсара Евлоева

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Али Дошхоклое (слева), Мовсар Евлоев (справа)

Министр по физической культуре и спорту Ингушетии Али Дошхоклоев и его советник Ваха Шанхоев провели встречу с непобедимым российским бойцом смешанных единоборств Мовсаром Евлоевым.

Как сообщили в спортивном ведомстве региона, на встрече обсуждались последние достижения спортсмена и его победа над Диего Лопесом. Министр выразил свою гордость за успехи Мовсара и вручил ему благодарность и денежное вознаграждение за достойное выступление.

Напомним, Мовсар Евлоев является одним из самых талантливых бойцов смешанных единоборств в России и выступает под эгидой UFC. Его уверенные победы и профессиональный подход к тренировкам не оставляют равнодушными ни одного зрителя.

Али Дошхоклоев и его советник пожелали Мовсару дальнейших успехов и побед в будущих боях, а также выразили готовность поддерживать и развивать спортивную культуру в республике.

 

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