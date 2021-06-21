Рекорд

В Минспорта Ингушетии чествовали рекордсмена России по удержанию планки Абдул-Малика Хидирова

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В Минспорта Ингушетии прошла торжественная церемония чествования Абдул-Малика Хидирова — рекордсмена России по удержанию планки (до 11 лет).

Глава спортивного ведомства республики Али Дошхоклоев вручил планшет от администрации Главы региона, денежное вознаграждение от Фонда национального развития Республики Ингушетия и объявили благодарность.

Также была объявлена благодарность руководителю Фонда национального развития РИ Ахмеду Цуроеву за оказанную поддержку. Кроме того, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, была выражена благодарность тренеру по вольной борьбе Алихану Татиеву за физическую подготовку Абдул-Малика Хидирова.

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