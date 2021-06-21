В Минспорта Ингушетии чествовали рекордсмена России по удержанию планки Абдул-Малика Хидирова
В Минспорта Ингушетии прошла торжественная церемония чествования Абдул-Малика Хидирова — рекордсмена России по удержанию планки (до 11 лет).
Глава спортивного ведомства республики Али Дошхоклоев вручил планшет от администрации Главы региона, денежное вознаграждение от Фонда национального развития Республики Ингушетия и объявили благодарность.
Также была объявлена благодарность руководителю Фонда национального развития РИ Ахмеду Цуроеву за оказанную поддержку. Кроме того, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, была выражена благодарность тренеру по вольной борьбе Алихану Татиеву за физическую подготовку Абдул-Малика Хидирова.