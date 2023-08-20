В Минспорта Ингушетии чествовали юного боксера Хамзата Фаргиева

Глава спортивного ведомства региона, сообщает его пресс-служба, вручил боксёру благодарственное письмо и финансовое вознаграждение от Национального фонда развития республики, созданного по инициативе Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.

Кроме того, особая благодарность была выражена Магомеду Булгучеву, тренеру победителя, за достойную подготовку своего воспитанника.

Напомним, в июле текущего года Фаргиев стал победителем на юношеском первенстве России по боксу в городе Владикавказе. Он успешно выступил в пяти боях и одержал победу, что привело к его включению в сборную страны и обеспечило ему возможность участия в первенстве Европы.