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В Минспорта Ингушетии чествовали юного боксера Хамзата Фаргиева

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Министр по физической культуре и спорту Ингушетии Али Дошхоклоев выразил благодарность ингушскому спортсмену Хамзату Фаргиеву за выдающиеся достижения на первенстве России по боксу среди юношей 2009-2010 годов рождения.

Глава спортивного ведомства региона, сообщает его пресс-служба, вручил боксёру благодарственное письмо и финансовое вознаграждение от Национального фонда развития республики, созданного по инициативе Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.

Кроме того, особая благодарность была выражена Магомеду Булгучеву, тренеру победителя, за достойную подготовку своего воспитанника.

Напомним, в июле текущего года Фаргиев стал победителем на юношеском первенстве России по боксу в городе Владикавказе. Он успешно выступил в пяти боях и одержал победу, что привело к его включению в сборную страны и обеспечило ему возможность участия в первенстве Европы.

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