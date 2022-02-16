В Минтруда Ингушетии подвели итоги работы за 2021 год

Как подчеркнул руководитель министерства Хаджибекир Муталиев, приоритетом социальной политики в регионе остается поддержка семей с детьми. По его словам, в 2021 году выплатами охвачено более 89 тыс. детей. Это – социальные пособия в виде ежемесячной выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, ежемесячного пособия на ребенка до 16 (18) лет, единовременного пособия при рождении двойни, тройни, пятого и последующего ребенка.

Финансовая помощь стала доступнее и ближе к получателям социальных услуг, так как многие выплаты производились в беззаявительном порядке через портал Государственных услуги.

Для поддержки малоимущих граждан, вывода их из трудной жизненной ситуации, повышения доходов населения оказывается государственная помощь в виде социальных контрактов. По словам Муталиева, Минтруда заключено 4 980 контрактов из плановых 3187, охвачено 17 441 человек.

«Следует отметить, что из более 1 тыс. самозанятых, получивших помощь в рамках контрактов, 30 % граждан состояли на учете как безработные и получали пособие. Снятие их с учета сказалось на снижении уровня безработицы в республике, который сейчас равен 15,2%», - сказал министр.

В целом, динамика минувшего года показывает уменьшение безработных на 3,5 % или 8 374 человека по сравнению с 2020 годом. Кроме того, Ингушетия занимает первое место по СКФО по оказанию господдержки работодателей по стимулированию найма безработных граждан. Так, в 2021 году на работу направлено 2 700 человек.

Параллельно реализуемый комплекс мер, направленный на восстановление численности занятого населения до допандемийного уровня, охватил 58 000 участников. Трудоустроено 11 209 человек или 93,3 % от целевого показателя.

Как отметил Муталиев, отдельное внимание уделяется на поддержку и повышение качества жизни пожилых людей. В сельском поселении Сурхахи Назрановского района запущен новый спальный корпус социально-оздоровительного центра «Дом ветеранов». С июня прошлого года он (центр) принял 362 человека.

Также при республиканском центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов создано 8 мобильных бригад, доставляющих до больниц лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности для проведения профилактических осмотров, включая диспансеризацию. Соцработники центра оказали помощь 876 гражданам пожилого возраста и инвалидам в домашних условиях.

«В целом итоги работы хорошие. Деятельность позитивна и заметна, и задача – эту планку не снижать. Сейчас перед нами стоят более амбициозные цели, для достижения которых мы должны также приложить все усилия», - отметил Фурсов, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.