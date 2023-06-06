В Минздраве Ингушетии обсудили меры по профилактике наркомании

По информации ведомства, в заседании приняли участие министр здравоохранения Магомедбашир Балаев, депутат Государственной Думы Муслим Татриев, члены общественного совета Минздрава России, председатель правления Ресурсного центра поддержки СОНКО «Инициатива», генеральный директор АНО ЦСПС «Цель», представители Народного собрания, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, Министерства внутренних дел, Министерства образования, Министерства здравоохранения республики.

Участники совещания обсудили острые вопросы, касающиеся лечения и реабилитации наркозависимых, а также профилактики наркомании среди молодежи.

Главный нарколог Минздрава РИ рассказал присутствующим о том, что вопрос наркозависимых молодых людей обретает в регионе масштабы национальной проблемы. В частности, отмечается рост употребления синтетических наркотиков. В республике наибольшее количество потребителей наркотиков составляют лица в возрасте от 20 до 35 лет.

«Мы не первый раз обсуждаем эту злободневную тему. Сегодня обсудим пути борьбы с этим злом. Прежде всего надо обратить внимание на вопросы информирования молодежи. К этой работе, на мой взгляд, должны привлекаться подготовленные люди, которые владеют темой и смогут ответить на любые вопросы ребят и родителей. Вопрос должен быть на особом контроле. Мы все вместе должны взяться за решение данной задачи», — отметил депутат Госдумы Муслим Татриев.

Гость конференции Константин Кунц, руководитель АНО «Агентство интеллектуальных решений «Интеграция», презентовал пилотный проект по снижению уровня наркотизации населения «Координаты трезвости», цель которого — снижение уровня наркотизации населения путем объединения усилий общественных организаций, медицинских учреждений, органов исполнительной и законодательной властей региона и негосударственных структур, занимающихся социальной реабилитацией и ресоциализацией наркозависимых граждан.

По итогам круглого стола его участники выработали ряд рекомендаций, которые могут быть полезны в работе по совершенствованию законодательства в области профилактики наркомании и борьбы с распространением наркотиков.