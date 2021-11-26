В Минздраве Ингушетии поддержали продление срока действия сертификата для переболевших Covid-19

«Поддерживаю предлагаемое нововведение о продлении действия сертификата для переболевших Covid-19 до года, поскольку это основано на длительном наблюдении за теми, кто перенес коронавирус в первую и последующие волны. Показатели повторной заболеваемости в первый год после болезни низкие, это подтверждают и наши данные, и данные мировой статистики» — отметила Настаева в интервью сотруднику центра управления регионом.

Она также напомнила и переболевшим, и привитым жителям республики о необходимости соблюдать меры профилактики, несмотря на наличие сертификата.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложила продлить действие сертификата для переболевших до года.

Как отметила Голикова, решение о сроке сертификата принималось во время подъема заболевания летом текущего года. Сейчас результаты мониторинга показывают, что доля переболевших коронавирусом повторно от общего количества составляет 0,74 процента.

«Мы совместно с нашими учеными, экспертами в области иммунизации, с учетом результатов отечественных и международных исследований пришли к выводу, что после болезни сертификат должен действовать один год. Но по-прежнему мы оставляем рекомендацию и для переболевших, и для тех, кто был первично вакцинирован, принимать решение по прохождению последующей повторной вакцинации по истечении шести месяцев» — добавила вице-премьер.

Отметим, что эту инициативу уже поддержал Президент России Владимир Путин.