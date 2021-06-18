В Минздраве Ингушетии рассказали о программе «Земский доктор»

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минздрава республики, право на предоставление единовременной компенсационной выплаты в текущем году имеют медицинские работники (врачи, фельдшеры, а также акушерки и медицинские сестры фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), являющиеся гражданами Российской Федерации, не имеющие неисполненных финансовых обязательств по договору о целевом обучении (за исключением медицинских организаций с укомплектованностью штата менее 60 процентов), прибывшие (переехавшие) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек.

Они должны заключить трудовой договор с медицинской организацией, подведомственной Министерству здравоохранения Республики Ингушетия с 1 января 2021 года, на условиях полного рабочего дня (1,0 основную ставку) с продолжительностью рабочего времени, установленного в соответствии со статьей 350 Трудового кодекса Российской Федерации, на должности включенные в программный реестр должностей (утвержденный приказом Минздрава Российской Федерации от 04.03.2021 № 166н), в размере 1 млн рублей для врачей и 500 тысяч рублей для фельдшеров.

Напомним, единовременная компенсационная выплата предоставляется однократно. Справки по телефону: 8(8732) 22-20-24.