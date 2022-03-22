В Минздраве Ингушетии сообщили о снижении заболеваемости Covid-19 за неделю на 8%

На заседании в правительстве руководитель министерства Магомед-Башир Балаев отметил, что по состоянию на 21 марта в регионе функционируют 175 коек в 5 медицинских организациях, в том числе 26 реанимационных. При этом свободный коечный фонд составляет 25%.

Всего на на лечении находятся 1438 человек: 132 — в стационаре, из них в реанимации — 16, старше 60 лет — 47. На оксигенотерапии — 44 пациента. Количество больных, находящихся на лечении в стационарных условиях, снизилось на 6% по сравнению с предыдущей неделей.

Проведено 746 069 исследований на новую коронавирусную инфекцию, охват составляет 433 человека на 100 тыс. населения.

Общее количество заболевших в регионе за все время — 39867 человек, из них выздоровело 37707, смертельных случаев — 547, за прошедшую неделю впервые выявлено только 217 новых случаев Covid-19.

Также, по словам Балаева, обеспеченность кислородом составляет 8,6 тонны, 116 баллонов. Создан запас средств индивидуальной защиты и дезинфекции сроком на три месяца, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.