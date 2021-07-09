Коронавирус

В Минздраве Ингушетии в очередной раз призвали граждан привиться от коронавируса

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Бесплатно привиться от коронавируса, сообщило ведомство здравоохранения региона, любой житель республики может в территориальной поликлинике по месту жительства, записавшись по единому номеру «122», обратившись на сайт поликлиники или на портал «Госуслуг».

Сертификат о том, что оба этапа вакцинации пройдены, можно найти на сайте «Госуслуги» в личном кабинете. Там указаны все данные о том, когда и каким препаратом были сделаны прививки.

В России созданы, зарегистрированы, применяются и внедряются три вакцины от коронавируса. «Спутник V», или «Гам-КОВИД-Вак», получил уже мировую известность.

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