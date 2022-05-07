В Минздраве Ингушетии заявили, что сообщение об отравлении питания в школах, дезинформация

В ведомстве отметили, что в медучреждения региона не поступали дети с признаками отравления, при проведенной проверке, в том числе и сотрудниками управления Роспотребнадзора по республике, выяснилось, что информация недостоверная.

Ранее глава администрации Назрани Урусхан Евлоев провел совещание с участием представителей МЧС, управления Роспотребнадзора, МВД по республике. Были созданы 4 мобильные группы, которые проверили образовательные учреждения.

«Просим жителей проявлять бдительность и проверять информацию, прежде чем распространять ее», — призвали интернет-пользователей в мэрии Назрани.