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В Минздраве Ингушетии заявили, что сообщение об отравлении питания в школах, дезинформация

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Сообщение об отравлении питания в школах города Назрани Ингушетии — дезинформация, заявили в министерстве здравоохранения республики.

В ведомстве отметили, что в медучреждения региона не поступали дети с признаками отравления, при проведенной проверке, в том числе и сотрудниками управления Роспотребнадзора по республике, выяснилось, что информация недостоверная.

Ранее глава администрации Назрани Урусхан Евлоев провел совещание с участием представителей МЧС, управления Роспотребнадзора, МВД по республике. Были созданы 4 мобильные группы, которые проверили образовательные учреждения.

«Просим жителей проявлять бдительность и проверять информацию, прежде чем распространять ее», — призвали интернет-пользователей в мэрии Назрани.

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