Коронавирус

В мире резко снизилось количество зараженных коронавирусом — ВОЗ

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Общее количество зараженных коронавирусом в мире на 16 февраля снизилось на 19 процентов, сообщает ВОЗ, отмечая вместе с этим резкий рост заражаемости омикроном.

«Количество заражений коронавирусом во всем мире на прошлой неделе сократилось почти на пятую часть: с 7 по 13 февраля зарегистрировано около 16 млн новых заражений, то есть на 19 процентов меньше, чем неделей ранее», — сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Также ВОЗ сообщила о росте инфицирования подвариантом «омикрон» — варианта коронавируса BA.2.

«На долю ВА.2 теперь приходится более чем каждый пятый случай «омикрона». Согласно статистике, рост заражений ВА.2, несмотря на спад общей волны «омикрона», продолжается», — добавили в ВОЗ.

В Ингушетии в среду, 16 февраля, умерли три человека с Covid-19, всего — 529 человек.

На 16 февраля в республике проведено 683 010 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 37 025 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+365 за сутки).
Выздоровели — 31 135 человек.

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