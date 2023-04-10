Мемориал

В МКЖР Ингушетии продолжается реализация проекта «ШКИД»

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В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии прошло занятие с детьми с ограниченными возможностями здоровья в рамках проекта «Школа инклюзивного досуга» (ШКИД), рассказал представитель учреждения.

Как проинформировал собеседник, научный сотрудник Ингушского НИИ имени Чаха Ахриева Танзила Дзаурова рассказала детям об истории и топонимике городов и сел, в которых они проживают.

Сначала ребята ответили на вопросы небольшой анкеты, касающиеся их родословной. Большинство детей хорошо справились с этим заданием. Затем им было предложено нарисовать ассоциативные рисунки по местам их проживания, сопровождая свои рисунки рассказами: из чего состоит их дом, что в нем есть, сколько комнат и как он украшен. После ребята должны были перечислить достопримечательности своего населенного пункта.

Не обошлось занятие и без увлекательных историй, легенд и сказаний о выдающихся представителях народа, относящихся к фамилиям участников проекта.

Напомним, проект МКЖР реализуется при поддержке благотворительного фонда В. Потанина.

 

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